محمد محمود عبدالعزيز :"يا رب أبقى ربع أبويا"

وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز رسالة شكر لواحد من محبيه الذي قام بتركيب صورة له مع والده الراحل محمود عبدالعزيز، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد صورة تم تركيبها من قبل أحد الأشخاص المتميزين في فن الفوتوشوب، وعلق على الصورة قائلاً :"طبعًا مافيش مقارنة مع ابويا بشكل عام و بشكل خاص مع الشيخ حسنى".



وتابع محمد قائلاً :'يا رب ابقا ربع أبويا، بس بجد عجبتنى الصوره جداً!، تسلم ايدك يا محمد، ربنا يكرمك و يباركلك فى موهبتك و تفاجئنا دايماً كده".



وأضاف قائلاً : أسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا".



يُشار أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مشاركته في مسلسل "قيد عائلي"، والمسلسل تم عرضه مؤخرًا على قناة" dmc" وحقق ردود أفعال كبيرة من قبل الجمهور، المسلسل بطولةعزت العلايلي،صلاح عبد الله، بوسي، ميرفت أمين، محمد محمود عبد العزيز، سيمون، مهند حسني، نضال الشافعي، ميريهان حسين، محمد نجاتي،أميرة هاني، صبري فواز، دينا فؤاد،كارولين عزمي،ومن تأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل،و إنتاج شركة فنون مصر، ومن إخراج تامر حمزة.