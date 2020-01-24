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أتلتيكو مدريد 1/2 كولتورال ببطولة كأس ملك إسبانيا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:16 ص
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
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تلقى فريق أتليتكو مدريد الإسباني، هزيمة قاسية من كولتورال ديبورتيفا، أطاحت به من دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت أمس الخميس الموافق الـ24 من يناير 2020.

أتلتيكو مدريد يودع كأس إسبانيا

وودع أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا، في مفاجأة من العيار الثقيل، على يد أحد أندية الدرجة الثانية، وضعت سيميوني في وضع محرج.

مدرب أتلتيكو مدريد

وأصبح مستقبل دييجو سيميوني المدير الفني لنادي ليفربول الإسباني، مجهول ولاسيمًا بعد خسارة السوبر الإسباني منذ أيام، ويليه الخروج من مسابقة الكأس، ما وضعه في موقف لا يحسد عليه.

هدف أتلتيكو مدريد الأول

سجل أتلتيكو مدريد هدفه الأول، عن طريق اللاعب كوريا نجم فريقه، في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة، واقترب من التأهل لثمن النهائي لولا أن لنقلبت المباراة رأسًا على عقب.

الهدف الأول في شباك أتلتيكو مدريد

حول فريق كولتورال تأخره بهدف، إلى فوز دراماتيكي على النادي "الروخا بلانكوس"، في مفاجأة مدوية.

صدمة أتلتيكو مدريد

فاجأ لاعب كولتورال أتلتيكو مدريد بهدف التعادل لفريقه في الدقيقة 83، وتخرج المباراة إلى الشطوين الإضافيين، بعد احتكام المباراة إلى الأشواط الإضافية.

خروج أتلتيكو مدريد

وقبل نهاية اللقاء بـ12 دقيقة، سجل كولتورال هدفه الثاني في شبابك أتلتيكو مدريد، ليقصي العملاق الكبير من دور الـ32 ببطولة كأس إسبانيا.


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كولتورال كأس إسبانيا أتلتيكو مدريد وكولتورال أتلتيكو مدريد

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