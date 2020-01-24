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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي بث مباشر

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:14 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020، أبرزها مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة بريشيا ضد ميلان في الدوري الإيطالي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الخامسة"

الوداد البيضاوي ضد اتحاد العاصمة، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الزمالك ضد مازيمبي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:0 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ21"

بريشيا ضد ميلا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ19"

بروسيا دورتموند ضد كولن، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ15"
الفيحاء ضد التعاون، تقام المباراة في تمام 2:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:35 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

الاتفاق ضد النصرة، تقام المباراة في تمام 4:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

الوحدة ضد الحزمة، تقام المباراة في تمام 9:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:10 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ13"

شباب الأهلي ضد الشارقة، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات،وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.
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