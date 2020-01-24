دفن جثة منجد قتله جاره في القاهرة.. والسبب صادم

وأثناء مرور جاره نشبت مشاحنة كلامية وعتاب بعدم رش المياه وتطور الأمر، إلى التشابك بالأيدي، وقام المتهم بطعن جاره بسلاح أبيض أرداه قتيلا في الحال.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة منجد لقي مصرعه على يد جاره بسبب رش المياه في منطقة البساتين، وذلك بعد إرسال بيان الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا بوجود جثة شاب بالعقد الثالث من العمر غارقا في دمائه بشارع بريك بعرب المعادي، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد مصلح معاون المباحث إلى مكان الحادث.وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "محمد. ف"، منجد مصاب بطعنة نافذة، وكشفت التحريات، أن وراء الحادث جاره ويدعى "حسن. م"، وأن سبب الحادث قيام المجني عليه برش المياه أمام محل التنجيد ملكه،