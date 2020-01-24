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قبل السفر.. بيان مهم من "السكة الحديد" لركاب القطارات

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:55 ص
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قطارات
قطارات
كرستينا عياد
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أعلنت هيئة السكك الحديدية، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به، لمدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 35 دقيقة

واعتذرت السكك الحديدية للمسافرين، نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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