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لمحات من مباراة الأهلي ضد الرائد

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:50 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استطاع أهلي جدة أن يحقق الفوز أمام نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الخميس.

 

3دقائق مزدوجة

 

تعسرت المباراة على الأهلي وكان اللقاء يتجه إلى فوز الرائد ليعود بالراقي إلى الهزائم مرة أخرى بعد أن استطاع أن يخرج منها اللقاء السابق.

 

ولكن عند الدقيقة 84 جاء الفرج واستطاع عمر السومة أن يسجل الهدف الأول ليعادل النتيجة، ثم في الدقيقة 85 نجح في إحراز هدف الفوز، ولم يمر ثوان حتى خرج السومة متأثرًا بإصابته بخلع في الكتف، عند الدقيقة 86.

 

إصابة السومة وضعت الفريق في أزمة، لأن الفريق يستعد لمواجهة استقلال طهران الإيراني يوم الثلاثاء المقبل، في ملحق دوري أبطال آسيا 2020.

 

الفريق الأهلاوي لايملك سوى السومة ودجانيني في القائمة الآسيوية، والثنائي أصبح مصاب الآن، وسيدخل الفريق اللقاء بدون مهاجم صريح.

 

الأهلي يصل للفوز التاسع

 

ونجح الأهلي في الوصول إلى الانتصار التاسع له في مسابقة الدوري هذا الموسم ليتساوى مع الأكثر تحقيقًا للفوز حتى الآن النصر والهلال.

 

تخطي كابوس أراضي الخصوم

 

الأهلي كان على مقربة من استمرار كابوسه خارج الديار، إذ أنه في آخر 3 لقاءات خارج أرضه لم يحقق أي فوز، وتمكن في لقاء أمس أن يتخطى هذا الكابوس بالفوز أمام الرائد على أرضه.

 

عقدة الرائد تنحل

 

بهذا الفوز نجح الأهلي في العودة للانتصارات أمام الرائد مرة أخرى، بعد أن خسر أمامه في الموسم الماضي بخماسية مقابل أربعة في آخر لقاء جمع بينهما، وحسم لقاء الدور الأول بالتعادل السلبي.

 

خطوة تفصل السومة عن صدارة الهدافين

 

السومة وصل إلى الهدف رقم 11 هذا الموسم في الدوري ويفصله هدف وحيد فقط عن متصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، الفرنسي بافتيمبي جوميز برصيد 12 هدف.

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