لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ميلان وبريشيا بث مباشر رابط ماتش ميلان وبريشيا يلا شوت PLUS رابط مباراة ميلان وبريشيا

يلتقي فريقي ميلان وبريشيا ضمن الجولة الحادية والعشرون من الدوري الايطالي ، علي استاد ماريو ريجامونتي ، يحتل ميلان المركز الثامن برصيد 28 نقطة ، من فوز في ثمانية مباريات وتعادل أربعة وتلقي ثمانية أخري مثلها ، لعَب المباراة الماضية أمام أودينيزي وإنتهي بالفوز بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين ، بينما نادى بريشيا يحتل أواخر الدوري برصيد 15 نقطة ، ويسعي في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم ويأتي مستغل عاملاً الأرض والجمهور في الخروج من اللقاء بالفوز وحصد الثلاث نقاط…





تنطلق المواجهة بين فريقي ميلان وبريشيا في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 4 ويعلق علي اللقاء خالد الحدي ..