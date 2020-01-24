دارين حداد: أرفض إجراء عمليات تجميل بوجهي.. ولن أعتزل التمثيل

أكدت الفنانة التونسية دارين حداد، أنها لم تخضع لأي عملية تجميل في وجها، مضيفة: "أنا عامة أفضل الطبيعة والبعد عن أي جراحات رغم نصيحة البعض لي بعمل عملية تحت الحاجب لكني رفضت".

وأوضحت في تصريحات صحفية، أنها تحب عملها جدًا لدرجة العشق، ولن تعتزل التمثيل لذلك ففكرة الزواج وشريك الحياة لابد أن تستوعب هذا الموضوع بشكل تام.





وأضافت: "أتمنى الزواج من رجل يتفهم طبيعة عملي كفنانة ويدعمني ويحب ما أقدمه، والأهم أن يكون رجلا طيبا وحنونا وشهما وكريما".