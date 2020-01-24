Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسطورة ليفربول: الريدز لا يحتاج إلي مبابي

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:49 ص
Advertisements
مبابي
مبابي
علي ماهر حلمي
Advertisements


أثار النجم الدولي الإنجليزي ستيف ماكمانامان أسطورة نادي ليفربول السابقة الجدل في تصريحاته صحفية قالها اليوم أن الريدز لا يحتاج للتعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.


وقال ماكمانامان لصحيفة إكسبريس البريطانية "أحب أن أري المهاجم الدولي الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان ينتقل إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لقد قلت طوال السنوات الماضية إنه سيكون الأفضل لكن نادي ليفربول في الوقت الحالي لا يحتاج إلى كيليان مبابي سيتعين على ليفربول دفع 250 مليون جنيه إسترليني في صفقة مبابي، ليفربول هو الأفضل حالياً، وإذا أراد الفريق القيام بقفزة على هذا النحو، فإنه يتحتم عليه دفع الكثير".


وأضاف أسطورة ليفربول:" رغم ما يتمتع به كيليان مبابي من موهبة كبيرة فوق أرضية الملعب، إلاّ أن الريدز ليس في حاجة لخدماته حاليا، لأن الفريق، الذي يدربه الألماني يورجن كلوب، يضم في صفوفه واحداً من المهاجمين المميزين وهو روبرتو فيرمينو تشكيلة ليفربول تعرف تجانسا واضحا، وأن التعاقد مع مبابي سيخل ربما بالتوازن في الفريق".


واختتم اللاعب الدولي الإنجليزي السابق تصريحاته قائلا: عندما ذهب نيمار إلى باريس سان جيرمان، فقد أخل بالتوازن، إنه شيء يجب أن تكون حذراً منه بشدة مبابي لاعب رائع وقد يجعل ليفربول أفضل، لكن يجب الحذر أولاً من السعر وثانياً من التأثير الذي ستحدثه الصفقة على الفريق
Advertisements

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 11 ساعة

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| مفاجأة جديدة حول وفاة الكاتب محمد حسن خليفة في معرض الكتاب

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

يلا كورة Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر kora live

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 11 ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 13 ساعة

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status