أسطورة ليفربول: الريدز لا يحتاج إلي مبابي







أثار النجم الدولي الإنجليزي ستيف ماكمانامان أسطورة نادي ليفربول السابقة الجدل في تصريحاته صحفية قالها اليوم أن الريدز لا يحتاج للتعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





وقال ماكمانامان لصحيفة إكسبريس البريطانية "أحب أن أري المهاجم الدولي الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان ينتقل إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لقد قلت طوال السنوات الماضية إنه سيكون الأفضل لكن نادي ليفربول في الوقت الحالي لا يحتاج إلى كيليان مبابي سيتعين على ليفربول دفع 250 مليون جنيه إسترليني في صفقة مبابي، ليفربول هو الأفضل حالياً، وإذا أراد الفريق القيام بقفزة على هذا النحو، فإنه يتحتم عليه دفع الكثير".





وأضاف أسطورة ليفربول:" رغم ما يتمتع به كيليان مبابي من موهبة كبيرة فوق أرضية الملعب، إلاّ أن الريدز ليس في حاجة لخدماته حاليا، لأن الفريق، الذي يدربه الألماني يورجن كلوب، يضم في صفوفه واحداً من المهاجمين المميزين وهو روبرتو فيرمينو تشكيلة ليفربول تعرف تجانسا واضحا، وأن التعاقد مع مبابي سيخل ربما بالتوازن في الفريق".