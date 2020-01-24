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سواريز يتحدث عن جماهير ليفربول .. الأفضل في مسيرتي
الجمعة 24/يناير/2020 - 07:47 ص
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علي خلاف
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تحدث المهاجم لويس سواريز نجم فريق برشلونة الإسباني عن جماهير فريقه السابق ليفربول وذكرياته داخل ملعب الأنفيلد معقل الريدز الذي شهد تألقاً كبيراً للنجم الأروغوياني ساهم في فوز بطل أوروبا بالعديد من المباريات.
سواريز ما زال يحتفظ بذكريات رائعه داخل الأنفيلد
وتحدث المهاجم الأروغوياني لويس سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" عن جماهير ليفربول الإنجليزي واصفاً إياها بأنها الأفضل في العالم.
وقال لويش سواريز للصحيفة الإنجليزية: " إنَّ جماهير ليفربول من بين الأفضل على مستوى العالم؛ بسبب الحب الذي منحوني إياه دائمًا أثناء فترة تواجدي في الأنفيلد".
وأضاف نجم ليفربول السابق : "لقد أحبوني دائمًا وعاملوني بشكل جيد للغاية، لهذا السبب فإنهم من بين أفضل المشجعين في كرة القدم. بالنسبة لي، الأفضل".
إصابة لويس سواريز
يُذكر أنَّ المهاجم الأروغوياني لويس سواريز يعاني من إصابة قوية ستبعده عن المستطيل الأخضر فترة طويلة تصل إلى 4 أشهر بسبب إصابته في الركبة التي استدعت إجراؤه عملية جراحية، فيما يواصل ليفربول مسيرته الباهرة هذا الموسم في "البريميرليج" من دون هزيمة، وبفارق كبير للغاية عن أقرب منافسيه.
ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي
وفي سياق متصل يحل فريق ليفربول مساء اليوم الخميس ضيفاً ثقيلاً على مضيفه ولفرهامبتون ضمن فعاليات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، بينما يتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 34 نقطة.
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