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آرسنال يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ريال مدريد

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:37 ص
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ارسنال
ارسنال
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن استعداد آرسنال لرفع راتب أحد نجومه الشباب في الفريق إلى ثلاثة أضعاف بهدف تأمينه من إغراءات ريال مدريد الذي يسعى لضمه.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي نجم هجوم آرسنال جذب أنظار مسئولي ريال مدريد وذلك عقب تألقه هذا الموسم وتسجيله 10 أهداف في 21 مباراة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن سرعة مارتينيلي البالغ من العمر 18 عامًا وفاعليته أمام المرمى وعروضه المميزة أثارت إعجاب مسئولي الملكي الذي يستعد لتقديم عرضًا تبلغ قيمته 50 مليون يورو من أجل ضم النجم البرازيلي الشاب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال لا يريد بيع مارتينيلي وأنه فتح باب المفاوضات معه بالفعل من أجل زيادة راتبه الأسبوعي من 10 آلاف إسترليني إلى 30 ألفًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مارتينيلي كان أحد نجوم تعادل آرسنال الأخير مع تشيلسي بهدفين لكل منهما في الدوري الإنجليزي عندما لعب المدفعجية معظم اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد مدافع الفريق ديفيد لويز.
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