آرسنال يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن استعداد آرسنال لرفع راتب أحد نجومه الشباب في الفريق إلى ثلاثة أضعاف بهدف تأمينه من إغراءات ريال مدريد الذي يسعى لضمه.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن البرازيلي الشاب جابريي ل مارتينيلي نجم هجوم آرسنال جذب أنظار مسئولي ريال مدريد وذلك عقب تألقه هذا الموسم وتسجيله 10 أهداف في 21 مباراة.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن سرعة مارتينيلي البالغ من العمر 18 عامًا وفاعليته أمام المرمى وعروضه المميزة أثارت إعجاب مسئولي الملكي الذي يستعد لتقديم عرضًا تبلغ قيمته 50 مليون يورو من أجل ضم النجم البرازيلي الشاب.



وأشارت الصحيفة البريط انية إلى أن آرسنال لا يريد بيع مارتينيلي وأنه فتح باب المفاوضات معه بالفعل من أجل زيادة راتبه الأسبوعي من 10 آلاف إسترليني إلى 30 ألفًا.



