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أسطورة ليفربول السابق يحذر كلوب من التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:35 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
حسن شحاتة
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قام الأسطورة الإنجليزية ستيف ماكمانامان، نجم ليفربول السابق، بتوجيه ريالة تحذيرية للريدز من التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.


وكشف ماكمانامان في تصريحاته خلال حوار نقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن رأيه في صفقة مبابي قائلا: "أحب أن أرى مبابي ينتقل إلى ليفربول، لقد قلت طوال السنوات الماضية إنه سيكون الأفضل، لكن ليفربول في الوقت الحالي لا يحتاج إلى كيليان مبابي".


وأضاف: "سيتعين على ليفربول دفع 250 مليون جنيه إسترليني في صفقة مبابي، ليفربول هو الأفضل حالياً، وإذا أراد الفريق القيام بقفزة على هذا النحو، فإنه يتحتم عليه تحمل دفع الكثير".


وأستطرد حديثه قائلا: "رغم ما يتمتع به كيليان مبابي من موهبة كبيرة فوق أرضية الملعب، إلا أن الريدز ليس في حاجة لخدماته حاليا، لأن الفريق، يضم في صفوفه واحداً من المهاجمين المميزين وهو روبرتو فيرمينو، موضحًا أن تشكيلة ليفربول تعرف تجانسا كبيرا، والتعاقد مع مبابي قد يخل بهذا التوازن داخل الفريق.


واختتم حديثه قائلاً "مبابي لاعب رائع وقد يجعل ليفربول أفضل، لكن يجب الحذر أولاً من السعر وثانياً من التأثير الذي ستحدثها الصفقة على الفريق".
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