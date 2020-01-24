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مانشستر يونايتد يحسم موقف سولشاير

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:32 ص
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سولشاير
سولشاير
حسن شحاتة
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أعلن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن الموقف النهائي، بشأن تجديد الثقة من عدمها للمدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر.


وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتدقد تلقى الخسارة، بهدفين دون رد أمام ضيفه بيرنلي، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


واكدت شبكة "سكاي سبورتس"، على أن إدارة مانشستر يونايتد ليست لديها أي خطط لإقالة سولشاير، مشيرة إلى أن المدرب النرويجي يحصل على كل الدعم الإداري ومن اللاعبين رغم تعرض الفريق للخسارة الرابعة هذا العام.


وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد هذا الموسم قد تعدل لأسوأ معدل نقاط له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكثر من 30 عامًا، إلا أنهم متمسكون باستمرار المدرب النرويجي داخل الفريق.


ويذكر أن الشبكة أوضحت أن مديري مانشستر يونايتد يحاولون إعادة بناء الفريق للعودة إلى صراع المنافسة على البطولات من جديد بإعادة هيبة الفريق.
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