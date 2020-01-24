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نجم أرسنال يوافق على الإنضمام لبرشلونة

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:31 ص
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ارسنال
ارسنال
عبدالقادر عرابي
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يقترب المهاجم الدولي الجابوني وقائد فريق أرسنال الإنجليزي بيير إيمريك أوباميانج من الإنضمام لفريق برشلونة في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.


ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن قائد الجانرز طلب من إدارة أرسنال السماح له بالرحيل عن الفريق في الشتاء الحالي، والإنتقال لصفوف برشلونة الإسباني.


في الوقت نفسه، أشارت الصحيفة لصعوبة تفريط إدارة الجانرز في خدمات أوباميانج، في ظل الحاجة الماسة لجهوده في الوقت الحالي.


وينتهي عقد الجابوني الدولي مع أرسنال بنهاية موسم 2020/2021، ورفض اللاعب كل عروض أرسنال لتمديد تعاقده، رغم قيام الفريق بإعطائه شارة قيادة الفريق خلفاً للسويسري جرانيت تشاكا.


وقد تجد إدارة أرسنال نفسها مضطرة للإستجابة لضغوط برشلونة، خشية رحيل اللاعب بالمجان في الموسم المقبل.


وخاض اللاعب 22 مباراة بقميص أرسنال هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفاً وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.


ويبحث برشلونة عن قلب هجوم بشكل عاجل، بعد تأكد غياب النجم الأوروجواياني لويس سواريز للإصابة حتى نهاية الموسم الجاري، حيث يرتبط بعدة أسماء مثل داني أولمو ورودريجو مورينو.


ويتصدر برشلونة جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

ويواجه برشلونة فريق فالنسيا السبت المقبل 25 يناير، في الجولة 21 من الدوري الإسباني.
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