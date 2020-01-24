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كيم كارداشيان متهمة بالسرقة.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:28 ص
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بوابة الفجر
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اتهم أحد المصورين الفوتوغرافيين ويدعى سعيد بولدن، نجمة تلفزيون الواقع  كيم كارداشيان، بالسرقة.

وتضمنت الدعوى القضائية التي رفعها ضد كارداشيان، إنها سرقت صورة قام بالتقاطها، وشاركتها بموقع "إنستجرام".

وتضم الصورة كيم كارداشيان وزوجها كانيى ويست، والتي أكد المصور أن نجمة تلفزيون الواقع لم تحصل على إذنه مقابل نشرها على "إنستجرام"، أو الدفع له مقابل استخدامها.

وإلتقطت الصورة لكيم كارداشيان وكانيى ويست، في أكتوبر2018، وحازت على أكثر من 2.2 مليون إعجاب عبر حسابها على "إنستجرام".

وعن العقوبة التي تنتظر كيم كارداشيان بسبب استحواذها للصورة دون إذن، أكد المصور أنه يطالبها في دعواه القضائية، بأن تدفع له أي أرباح جنتها من وراء منشورها، دون أن يحدد مبلغا محددا، وذلك تعويضا عن الأضرار الأدبية التي تعرض لها.



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الكلمات المفتاحية

كيم كارداشيان سرقة الفجر الفني

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