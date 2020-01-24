5 مشاهد لا تنسى من مواجهات الزمالك ضد مازيمبي









يستعد فريق الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيون لمواجهة هامة مساء اليوم الجمعة ضد ضيفه مازيمبي الكونغولي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي والقنوات الناقلة



ومن المقرر أن تُقام المباراة الحاسمة بين الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، و10:00 بتوقيت السعودية، وتُنقل على الهواء عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD2 بأداء صوتي للمعلق المصري علي محمد علي.





و يحتاج الأبيض إلى نقطة وحيدة من أجل ضمان التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة الأفريقية الغائبة عن خزائن ميت عقبة منذ عام 2002.





مشاهد لا تُنسى من مواجهات الزمالك ضد مازيمبي



ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز المشاهد التي لا يمكن أن تنساها الجماهير البيضاء من مواجهات الفارس الأبيض التاريخية مع بطل الكونغو الذي يعادل عدد ألقاب أبناء ميت عقبة من بطولات دوري أبطال أفريقيا لكل فريق 5 ألقاب وفيما يلي أبرز النقاط المضيئة في كتاب التاريخ الأفريقي بين البطلين الكبار.





1_ هدفي عبد الحليم علي ولقب الزمالك الخامس في دوري الأبطال



كانت المواجهة الأولى التي جمعت كلا الفريقين في دور الـ4 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في 2 نوفمبر لعام 2002 وتعادل الأبيض إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي لعبت في الكونغو قبل أن يعود العندليب عبد الحليم علي هداف الزمالك التاريخي في مباراة الإياب وتحديدا 15 نوفمبر من نفس العام ويحرز هدفي فوز أبناء ميت عقبة على تي بي مازيمبي الكونغولي وتأهلهم لنهائي البطولة الأفريقية التي حسمها الفارس الأبيض لصالحه على حساب الرجاء المغربي ليحرز لقبه الخامس.





2_ هدف رزاق اموتويوسي الذي حفظ ماء وجه الأبيض في نسخة 2012



عاد الزمالك ليواجه مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات لنسخة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 بعد غياب عشرة أعوام عن آخر مواجهة جمعت الفريقين ولكن كانت مباراة الذهاب التي جمعت البطلين في الكونغو وتحديدا يوم 4 أغسطس 2012 حيث تلقى الفارس الأبيض الخسارة بنتيجة 0 / 2 قبل أن يخسر مجدداً في القاهرة يوم 19 أغسطس من نفس العام بنتيجة هدفين مقابل هدف أحرزه البنيني رزاق اموتويوسي ولم يشفع هذا الهدف لأبناء ميت عقبة الذين تلقوا الهزيمة الثانية من بطل الكونغو في ذلك الوقت ليسطر الفريق الأبيض سلسلته من النتائج السلبية أمام بطل أفريقيا 5 مرات.





3_ كلاكيت تاني مرة مشهد 2012 في 2014



جدد فريق تي بي مازيمبي الكونغولي مشهد تسببه في خروج الزمالك من نسخة دوري أبطال أفريقيا لعام 2012 وذلك في عام 2014 حيث تفوق بطل الكونغو الأبيض على ملعبه بهدف دون رد قبل أن يقضى على أحلام جماهير الفارس الأبيض في لقاء العودة في القاهرة والذي أقيم بمصر ضمن مرحلة المجموعات بدور ربع النهائي حيث فرض فريق النجوم السوداء التعادل السلبي على أصحاب الضيافة ليحسم بطل الكونغو صدارة المجموعة، في المقابل ودّع الزمالك البطولة باحتلاله المركز الأخير بأربع نقاط.





4_ ثلاثية 2019 وإقالة ميتشو وأزمة المستحقات الشهيرة



تسبب خسارة الزمالك أمام مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة على ملعب "لوبومباشي"في إفتتاح مباريات الفريقين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في إقالته المدرب الصربي السابق للفارس الأبيض ميتشو على ضوء النتائج السلبية التي حققها الفريق آنذاك حيث تصدرت أزمة مستحقات اللاعبين المشهد وقتها ونشر لاعبو الأبيض صورا لدعم المدرب الصربي بعد ثلاثية بطل الكونغو وهوا ما أغضب إدارة الزمالك التي قررت إقالته من منصبه قبل أن تستسفر عن دافع الاعبين وهوا إصابة الصربي بمرض السرطان وهوا ما نفاه المدرب مشيراً إلى أن هناك سوء تفاهم حدث بينه وبين الاعبين خلال رحلة الكونغو.





5_ جماهير الزمالك تترقب مشهد الختام الذي تأخر 18 عام



وتترقب جماهير الزمالك بشغف كبير مباراة الليلة بين الزمالك ومازيمبي الكونغولي على ملعب ستاد السلام الدولي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يحتاج الفارس الأبيض إلى نقطة وحيدة من أجل ضمان التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة الأفريقية.