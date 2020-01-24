كاستان يدير لقاء الوداد والاتحاد في دوري أبطال أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن تعيين الحكم الجابوني ايريك أوتوغو كاستان لإدارة مباراة الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة الجزائري وذلك في الجولة الخامسة من منافسات الم جموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.





وسيخوض الوداد المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من حسم التأهل إلى دور الربع من بطولة دوري أبطال أفريقيا والسير نحو التتويج باللقب القاري الذي ضاع منه في الموسم الماضي على حساب الترجي التونسي في إطار ما أصبح يعرف بفضيحة رادس.