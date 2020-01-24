حلا الترك تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان جريء (صورة)





أثارت الفنانة الشابة حلا الترك، الجدل بعد ظهورها بفستان جرئ، حيث رأى البعض ما زالت طفلة، فيما أكد أخرون أن اختيار الملابس يرتبط بالحرية الشخصية.





وعلى إثر ذلك تعرضت الترك، لموجة واسعة من الانتقادات، حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أنها لا تزال في مرحلة الطفولة.





ويشار إلى أن الأضواء سلطت على حلا مؤخرًا بعدما استعاد عدد من الحسابات فيديو ظهرت فيه وهي تشارك في مناسبة عامة وتقوم بالتقاط صور السيلفي لنفسها.





ويذكر أن حلا أشعلت تطبيق الصور والفيديوهات في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص صورة لها بإطلالة يومية عادية حيث سروالاً أسود ضيقاً ونسقته مع سترة من الجلد وحققت أكثر من 132 ألف إعجاب.











