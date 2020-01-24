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بعد إصابته.. ماذا قدم عمر السومة هذا الموسم؟
الجمعة 24/يناير/2020 - 06:09 ص
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أمل الحلفاوي
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نجح أهلي جدة أمس الخميس في قلب الطاولة على الرائد، في الدقائق الأخيرة، بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.
وتعرض عمر السومة للاصابة خلال مباراة الأهلي والرائد، وأوضحت الفحوصات الطبية إصابته بخلع في الكتف، ولم تتحدد مدة غيابه حتى الآن.
منذ بداية الموسم الحالي لعب 14 لقاء في الدوري السعودي للمحترفين، وسجل 11 هدف، بينما خاض في كأس الملك لقائين وسجل هدفين.
جدير بالذكر أن عمر السومة وصل إلى الهدف رقم 114 له في الدوري السعودي للمحترفين، من 120 مباراة لعبها، ويتواجد خلف الفرنسي بافتيمبي جوميز الذي يحتل صدارة الهدافين برصيد 12 هدف.
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