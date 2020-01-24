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والد الشهيد ماجد عبدالرازق: "فراقك صعب يا ابني"
الجمعة 24/يناير/2020 - 06:48 ص
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أشرقت حفني
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عرضت الإعلامية لبنى عسل، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، تقريرًا مصورًا من منزل الشهيد الرائد ماجد عبدالرازق.
وقالت حمدية أبو العينين، والدة الشهيد، إنه كان متميزًا منذ طفولته، معقبة: "آخر كلمة سمعتها من ابني هي خليها على الله يا ماما"، موجهة رسالة لابنها الشهيد، وقالت: "فراقك صعب يا ابني".
أما والد الشهيد ماجد عبد الرازق، إن نجله كان متفوقًا في الدراسة والثقافة والرياضة، ويحصل المراكز الأولى دائما، وكان أصغر أخوته، ولكنه كان أكبرهم واقعيا بتصرفاته ومسئوليته تجاههم، مضيفًا أن ابنه أنجب طفلته قبل وفاته بـ 10 أيام فقط.
وقالت حمدية أبو العينين، والدة الشهيد، إنه كان متميزًا منذ طفولته، معقبة: "آخر كلمة سمعتها من ابني هي خليها على الله يا ماما"، موجهة رسالة لابنها الشهيد، وقالت: "فراقك صعب يا ابني".
أما والد الشهيد ماجد عبد الرازق، إن نجله كان متفوقًا في الدراسة والثقافة والرياضة، ويحصل المراكز الأولى دائما، وكان أصغر أخوته، ولكنه كان أكبرهم واقعيا بتصرفاته ومسئوليته تجاههم، مضيفًا أن ابنه أنجب طفلته قبل وفاته بـ 10 أيام فقط.
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