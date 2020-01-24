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بوروسيا دورتموند ينتظر مواجهة كولن اليوم الجمعة 24/1/2020 بالدوري ليدخل في المنافسة مع بايرن ميونخ

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:56 ص
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بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
حسام مجدي
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يستعد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لمواجهة نظيره نادي كولن اليوم الجمعة 24 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الألماني الممتاز.


موعد مباراة بوروسيا دورتموند وكولن اليوم في الدوري الألماني وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي بوروسيا دورتموند اليوم في بطولة الدوري الألماني الممتاز في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سيجنال إيدونا بارك.


القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وكولن اليوم في الدوري الألماني الممتاز

وستذاع مباراة نادي بوروسيا دورتموند ضد نظيره نادي كولن اليوم في بطولة الدوري الألماني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 5" بتعليق مضر اليوسف.


بوروسيا يدخل مباراة اليوم بحثا عن الفوز

ويدخل نادي بوروسيا دورتموند مباراة اليوم ضد نادي كولن بحثا عن الفوز فقط ليحصد الثلاث نقاط ويحسن مركزه في الدوري الألماني الممتاز ويدخل في المنافسة مع نادي بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي لايبزج صاحب الصدارة.


ترتيب الفريقين في الدوري الألماني الممتاز

ويتواجد نادي بوروسيا دورتموند في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.


بينما يتواجد نادي كولن في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني برصيد 20 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن هو الأخر.
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