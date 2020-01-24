أستاذ قانون دولي: مصر تقوم بملحمة في ملف سد النهضة



وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حكاية وطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القضية وصلت إلى المفاوضات في واشنطن برعاية الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية، مرورا بالاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جميع المعنيين بهذا الملف، وكل هذا يؤكد أن هناك حراك وإن كان عسيرا.



ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أن المفاوضات الأخيرة التي تشهدها واشنطن، ستفضي إلى أمر واحد، وهو إبرام بروتوكول فني تفسيري لكافة القضايا القانونية والفنية، التي لم تتوافق عليها الدول الثلاث خلال فترات المفاوضات.





وأشار إلى أنه من المرتقب أن يفضي الاجتماع الأخير في واشنطن إلى إبرام هذا بروتوكول يوم 28 يناير الجاري، معقبا: "من المتوقع أن يتضمن هذا البروتوكول قواعد الملء الأول لسد النهضة، والتشغيل المنتظم للسد، وتصريف مياه السد.



قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مصر تقوم بملحمة ماراثونية منذ أبريل 2011، عندما أعلنت أثيوبيا البدء رسميًا في إنشاء سد النهضة، وبدأت متابعة المشاورات الفنية والمفاوضات السياسية بين رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، بالإضافة إلى مشاورات وزراء الري والخارجية.