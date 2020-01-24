Advertisements
Advertisements
Advertisements

تطورات جديدة بشأن مستقبل نجم توتنهام وبرشلونة يظهر في الصورة

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:31 ص
Advertisements
توتنهام
توتنهام
حسام مجدي
Advertisements


شهدت الفترة الأخيرة حدوث تطورات جديدة بشأن واحد من نجوم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وموقفه من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


برشلونة يظهر رغبة في التعاقد مع إريكسن

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام في هذا الشتاء.


وكشفت الشبكة أن نادي برشلونة تواصل بالفعل مع مسئولي نادي توتنهام لمعرفة إمكانية ضم إريكسن في يناير الجاري لتدعيم خط الوسط في الفريق.


إريكسن يؤكد على رغبته في مغادرة توتنهام

وأشارت الشبكة إلى أن إريكسن كان قد اجتمع مع دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام يوم الثلاثاء الماضي وأكد له على رغبته في الرحيل عن النادي في انتقالات يناير الجارية.


وينتهي عقد كريستيان إريكسن مع نادي توتنهام بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانضمام إلى أي نادي مجانا بعد ذلك.


إنتر ميلان يصارع على خطف إريكسن

كما ذكرت الشبكة أن نادي إنتر ميلان لازال يصارع حتى الآن للتعاقد مع إريكسن في هذا الشتاء وفي مفاوضات مع نادي توتنهام.


وحسب ما نشرته الشبكة فإن إريكسن يفضل الانضمام إلى نادي إنتر ميلان بل واتفق مع النادي بالفعل على شروطه الشخصية.


مشاركات كريتسيان إريكسن مع نادي توتنهام هذا الموسم

وقد شارك كريستيان إريكسن في 30 مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف وحيد.
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| مفاجأة جديدة حول وفاة الكاتب محمد حسن خليفة في معرض الكتاب

منذ حوالي 9 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

يلا كورة Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر kora live

منذ حوالي 9 ساعات

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 11 ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 10 ساعات

الشوط الثاني: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم| نتيجة مباراة ليفربول الآن| يلا شوت ماتش ليفربول بدون تقطيع kora star

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status