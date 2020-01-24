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الصحة تكشف أقوى إجراءات التعامل مع "فيروس كورونا"

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:42 ص
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وزارة الصحة
وزارة الصحة
أشرقت حفني
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن أول إعلان لمنظمة الصحة العالمية عن المرض الوبائي كورونا كان يوم 7 يناير الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت على الفور تعليمات برفع درجة الاستعدادات لمواجهة احتمالية انتقاله للبلاد.

وأضاف عيد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، الخميس، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للتعامل مع المرض تشمل الاكتشاف المبكر وتعريفه والتعامل مع الحالات، لافتا إلىأن مصر تعتبر من أوائل الدول التي وضعت خطة للتعامل مع "كورونا" حال دخوله البلاد وظهور إصابات.

ولفت رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحةإلى أن أقوى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن مواجهة المرض الوبائي "كورونا" هي رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة سواء برية أو بحرية أو جوية ومناظرة جميع القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض.
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