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زوجة الشهيد مصطفى عبيد: "إحنا رافعين راسنا باللي عمله"

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:40 ص
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الدكتورة آيات هريدي
الدكتورة آيات هريدي
أشرقت حفني
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قالت الدكتورة آيات هريدي، زوجة الشهيد المقدم مصطفى عبيد، إن تكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهم أمر يدعوهم للفخر بوالدهم وما قدمه من تضحيات لوطنه.

وأضافت زوجة الشهيد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة مصر الأولى، أن أبناء الشهيد رغم صغر سنهم، يعلمون تماما مدى التضحية التي قدمها والدهم، معلقة: "هما عارفين إن باباهم بطل وقدم عمل شجاع لذلك يتم تكريمه".

وأوضحت أنها تعتز بحمل اسم زوجها الشهيد وما قدمه، معلقة: "إحنا رافعين راسنا فوق باللي عمله ... مصطفى يوم استشهاده كان انتهى من أداء مهام عمله، ونظرا لكفاءته تم استدعائه لتفكيك قنبلة، وهذا كان يوم 5 يناير 2019، حيث تلقت إدارة المفرقعات بوجود حقيبة يحتمل وجود عبوة ناسفة بها أعلى مسجد والمسجد مجاور لكنيسة بعزبة الهجانة".

واستطردت: "لم يتردد في العودة مرة أخرى، وتمكن من تفكيك عبوتين، واستشهد بعد انفجار العبوة الثالثة".
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