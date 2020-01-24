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خبير أمني: "السوشيال ميديا" أصبحت ساحة الحرب الحقيقية بين الدول

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:50 ص
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خالد عكاشة
خالد عكاشة
أشرقت حفني
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قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الرأي العام المصري هو حائط الصد الأول والصلب لمواجهة أي مخططات تخريبية لنشر الفوضى في المجتمع المصري.

وأضاف عكاشة، خلال استضافته ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض الشباب من كثرة ما تم ضبطه من خلايا إرهابية يتشكك في هذا الوضع، ولا يتصور أن تركيا وقطر يفعلون كل هذا ويتفرغون لمحاولة نشر الفوضى في مصر بهذا الشكل ،ولكن اعترافات أعضاء هذه الخلايا الإرهابية تؤكد ما تخطط له هذه الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح الخبير الأمني، أن هذه الدول تحاول التمويه على أنشطتها إرهابية من خلال إنشاء شركات وكيانات وهمية وتدفع أموال طائلة لاستهداف احتفالات الشعب المصري بذكرى عيد الشرطة، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) أصبحت ساحة الحرب الحقيقية بين الدول من خلال استغلال وتجنيد الشباب.
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الكلمات المفتاحية

خبير أمني خالد عكاشة السوشيال ميديا

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