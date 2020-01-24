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ترامب يعلن موعد الكشف عن صفقة القرن
الجمعة 24/يناير/2020 - 04:58 ص
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الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته للكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن الثلاثاء المقبل، وفقا لما أفادت به سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.
كان الرئيس الأمريكي ونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق أنه يعد خطة للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".
وتداولت العديد من وسائل الإعلام ملامح الخطة إلا أنه لم يتم الكشف عنها رسميًا حتى الآن.
كان الرئيس الأمريكي ونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق أنه يعد خطة للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".
وتداولت العديد من وسائل الإعلام ملامح الخطة إلا أنه لم يتم الكشف عنها رسميًا حتى الآن.
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