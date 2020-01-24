مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 بث مباشر













ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقييا "الجولة الخامسة"

الوداد البيضاوي ضد اتحاد العاصمة، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.









الزمالك ضد مازيمبي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.









مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ21"

بريشيا ضد ميلان، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.









مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ19"

بروسيا دورتموند ضد كولن، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.









مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ15"

الفيحاء ضد التعاون، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة ونصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.





الاتفاق ضد النصر، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.











الوحدة ضد الحزم، تقام المباراة في تمام السابعة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.









مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ13"

شباب الأهلي ضد الشارقة، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020، أبرزها مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة بريشيا ضد ميلان في الدوري الإيطالي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.