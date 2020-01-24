الصين تعلن ارتفاع عدد ضحايا "فيروس كورونا"

أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 840 وارتفاع عدد الضحايا إلى 25.



وقررت السلطات الصينية، الخميس، عزل أكثر من 11 مليون مواطن، في خطوة غير مسبوقة، لمحاولة وقف تفشي فيروس جديد قاتل أصاب حتى الآن المئات من مواطنيها.



وأغلقت فرق من الشرطة وقوات التدخل السريع والأمن، محطة قطارات مدينة ووهان، حيث سمح للركاب الذين يحملون تذاكر سفر فقط بدخول المحطة، كما سدت لاحقا القضبان المعدنية مدخل المحطة، ليعود المسافرون أدراجهم، وهم يشكون من أنهم لا يملكون ملجأ آخر يمكنهم الذهاب إليه.