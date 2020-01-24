Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيومي فؤاد يكشف أسرار بداياته وحكاياته مع المعجبين بعد النجومية

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

تحدث الفنان بيومي فؤاد، عن بدايته في مجال التمثيل وحكايته مع المعجبين بعد النجومية.

وقال خلال لقائه في برنامج "وشوشة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الهواري على قناة "النهار": "لم أكن أعلم عند بداية دخولي كلية فنون جميلة أنني أصبح فنانًا أو ممثلًا وكنت أتعجب كثيرًا في الكلية عندما التحقت بفرقة المسرح عندما كان المخرجين يسألون الطلبة أو الممثلين هل كان لكم أدوار من قبل؟ فكان يرد الجميع بالتأكيد، بينما لم يكن لدي أي عمل سابق رغم أن كل مراحل تعليمي كانت مدرستي راقية، ورغم ذلك لم أجد بها مسرح فكنت أتعجب كيف ذهبوا إلى المسارح!".

وأضافت: "انبهرت من أول سنة في فنون جميلة عندما شاهدت المسرح، أما عن تخيلي أنني أكون ممثل فكل شخص في الدنيا حلمه أن يكون مشهورًا، فعندما كنت أشاهد مسلسل أو فيلم كنت أقول أنني أستطيع عمل هذا، ولكن عندما رأيت الموضوع لايف كنت مبهورًا وسعدت وكنت أقول أنا أستطيع عمل ذلك وأحياناً كثيرة كنت أسبق الممثل في الإفيه، وهذه نقطة يجب أن نقولها لأي شخص يقول أن التمثيل سهل ولكن هذا  ليس حقيقي، فالله تعالى خلق كل شخص لديه ملكة ولكن عليه أن يعرفها فهي نعمة من الله تعالى".

واستكمل حديثه قائلًا: "قمت بمساعدة الكثير من الشباب الذين أرسلوا لي على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يحبون التمثيل، ولكن لا يوجد لديهم فرصة وقلت للمخرج بأن يعطي لهم أدوارًا واعطى لهم بالفعل وعندما كانوا يتوترون كنت بشجعهم ولكنهم تنقصهم هذه الملكة، ومن المستحيل أن أفعل بلوك لأي شخصية، وأحب مساعدة الجميع".

يذكر أن فؤاد قدم الكثير من الأعمال الناجحة ومنها ديدو، خير وبركة، عسل ابيض، نادي الرجال السري، سبع البرمبة، بنات العم، بيبو وبشير، زنقة ستات، عوالم خفية، نيللي وشيريهان، ذهاب وعودة، الحلال، الكبير قوي، فرق توقيت، قلوب، موجة حارة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

تمثيل بيومي فؤاد الفجر الفني

أخبار تهمك

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 10 ساعات

الشوط الثاني: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم| نتيجة مباراة ليفربول الآن| يلا شوت ماتش ليفربول بدون تقطيع kora star

منذ حوالي 7 ساعات

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| مفاجأة جديدة حول وفاة الكاتب محمد حسن خليفة في معرض الكتاب

منذ حوالي 7 ساعات

يلا كورة Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر kora live

منذ حوالي 8 ساعات

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 8 ساعات

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

موضوعات متعلقة

جميلة عوض تكشف عن ملامح شخصيتها في فيلم "سبع البرمبة"

جميلة عوض تورّط رامز جلال في إعلان "سبع البرُمبة" (فيديو)

عمرو عبدالعزيز لـ"الفجر الفني": المسرح هو ابني البكري ..وهذه كواليس العمل مع محمد رجب

ديانا هشام لـ'الفجر الفني' أتمنى تجسيد شخصية كوميدية.. وهذه شخصيتي في "قوت القلوب"

رامز جلال عن لي لي أحمد حلمي:"بنت الوز فنان"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status