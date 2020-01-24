بيومي فؤاد يكشف أسرار بداياته وحكاياته مع المعجبين بعد النجومية









وأضافت: "انبهرت من أول سنة في فنون جميلة عندما شاهدت المسرح، أما عن تخيلي أنني أكون ممثل فكل شخص في الدنيا حلمه أن يكون مشهورًا، فعندما كنت أشاهد مسلسل أو فيلم كنت أقول أنني أستطيع عمل هذا، ولكن عندما رأيت الموضوع لايف كنت مبهورًا وسعدت وكنت أقول أنا أستطيع عمل ذلك وأحياناً كثيرة كنت أسبق الممثل في الإفيه، وهذه نقطة يجب أن نقولها لأي شخص يقول أن التمثيل سهل ولكن هذا ليس حقيقي، فالله تعالى خلق كل شخص لديه ملكة ولكن عليه أن يعرفها فهي نعمة من الله تعالى".



واستكمل حديثه قائلًا: "قمت بمساعدة الكثير من الشباب الذين أرسلوا لي على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يحبون التمثيل، ولكن لا يوجد لديهم فرصة وقلت للمخرج بأن يعطي لهم أدوارًا واعطى لهم بالفعل وعندما كانوا يتوترون كنت بشجعهم ولكنهم تنقصهم هذه الملكة، ومن المستحيل أن أفعل بلوك لأي شخصية، وأحب مساعدة الجميع".



يذكر أن فؤاد قدم الكثير من الأعمال الناجحة ومنها ديدو، خير وبركة، عسل ابيض، نادي الرجال السري، سبع البرمبة، بنات العم، بيبو وبشير، زنقة ستات، عوالم خفية، نيللي وشيريهان، ذهاب وعودة، الحلال، الكبير قوي، فرق توقيت، قلوب، موجة حارة.













تحدث الفنان بيومي فؤاد، عن بدايته في مجال التمثيل وحكايته مع المعجبين بعد النجومية.وقال خلال لقائه في برنامج "وشوشة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الهواري على قناة "النهار": "لم أكن أعلم عند بداية دخولي كلية فنون جميلة أنني أصبح فنانًا أو ممثلًا وكنت أتعجب كثيرًا في الكلية عندما التحقت بفرقة المسرح عندما كان المخرجين يسألون الطلبة أو الممثلين هل كان لكم أدوار من قبل؟ فكان يرد الجميع بالتأكيد، بينما لم يكن لدي أي عمل سابق رغم أن كل مراحل تعليمي كانت مدرستي راقية، ورغم ذلك لم أجد بها مسرح فكنت أتعجب كيف ذهبوا إلى المسارح!".