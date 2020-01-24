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خبير اقتصادي: مصر تمر بتجربة فريدة من نوعها بالشرق الأوسط

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:03 ص
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مصطفى بدرة
مصطفى بدرة
أشرقت حفني
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قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مؤسسة "موديز" العاليمة تتابع الوضع الاقتصادي العالمي، وخاصة الدول التي تحقق معدلات نمو اقتصادية إيجابية، لافتا إلى أن التصنيف الائتماني الذي تصدره المؤسسة عن مصر ناتج عن الضوابط المالية والنقدية وعمليات الإصلاح الاقتصادي التي ننفذها منذ حوالي 4 سنوات.

وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر حصلت على برنامج دعم نقدي من صندوق النقد الدولي، لذا وضعت المؤسسة العالمية مصر نصب أعينها لأنها تمر بتجربة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن مؤسسة موديز تعلن التصنيفات الائتمانية والتطورات الاقتصادية للعالم، حتى يتمكن المستثمرين والصناديق الاستثمارية والشركات الأجنبية التي تبحث عن فرص استثمار من تحديد وجهتها، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن مصر أصبح لديها حالة استقرار مجتمعي وسياسي أدت لاستقرارها الاقتصادي، وجذب الاستثمارات العالمية، معلقا:"مصر اجتهدت بشكل كبير لجذب الاستثمارات".
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مصر خبير اقتصادي توك شو أخبار

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