برلماني عن وفاة سيدة بمستشفى: "الحادث لن يمر مرور الكرام"



وأضاف "عابد"، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "كارت أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الخميس، أنه بعد تحركه شكلت وزارة الصحة لجنة وذهبت لمستشفى الصف، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة تتكرر كثيرًا، وكل فترة نجد حالات وفيات بسبب الإهمال الطبي في العديد من المستشفيات.



واستنكر النائب البرلماني تكرار هذه الحوادث مشددًا على ضرورة محاسبة المقصرين، وسن إجراءات تشريعية ورقابية صارمة، مؤكدًا: "أرواح الناس غالية علينا أوي"، مشيرًا إلى أن السيدة التي توفت نتيجة الإهمال الطبي بمستشفى الصف حقها سيعود، معقبًا: "نتنظر نتيجة تحقيقات النيابة العامة، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتسببين بهذه الواقعة والموضوع لن يمر مرور الكرام".



قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بسبب واقعة وفاة سيدة نتيجة الإهمال الطبي في مستشفى الصف.