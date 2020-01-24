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استعدادت وضع مسلة "تانيس" و"كباش الأقصر" في ميدان التحرير (صور)

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:42 ص
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على صور لمكان المسلة والكباش المزمع وضعهم في وسط ميدان التحرير، الموضوعين حاليًا في الأرض الفضاء المجاورة للمتخف المصري بالتحرير والمواجهة لميدان عبد المنعم رياض.

ومن ناحيته قال الدكتور علي عبدالرحمن، استشاري حماية الإنشاءات بميدان التحرير، في تصريحات صحفية له، إن تركيب قاعدة مسلة التحرير، والمقاعد الخاصة بالكباش الأربعة التي ستحيط بها تم بنجاح.

وأكد "عبدالرحمن"، أن مرحلة إعداد وتجهيز المعدات الخاصة بتوقيف المسلة والكباش وسط الميدان بدأت تمهيدًا لتركيبهم يوم السبت المقبل.

كانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت عن توقيف مسلة للملك رمسيس الثاني، قادمة من صان الحجر وحولها 4 كباش قادمة من الأقصر ووضعها وسط الميدان، في إطار تجميل وتزيين والميدان، ضمن خطة شاملة لتزيين ميادين القاهرة الخديوية.
استعدادت وضع مسلة "تانيس" و"كباش الأقصر" في ميدان التحرير (صور)
استعدادت وضع مسلة "تانيس" و"كباش الأقصر" في ميدان التحرير (صور)
استعدادت وضع مسلة "تانيس" و"كباش الأقصر" في ميدان التحرير (صور)
استعدادت وضع مسلة "تانيس" و"كباش الأقصر" في ميدان التحرير (صور)
استعدادت وضع مسلة "تانيس" و"كباش الأقصر" في ميدان التحرير (صور)
استعدادت وضع مسلة "تانيس" و"كباش الأقصر" في ميدان التحرير (صور)
استعدادت وضع مسلة "تانيس" و"كباش الأقصر" في ميدان التحرير (صور)
استعدادت وضع مسلة "تانيس" و"كباش الأقصر" في ميدان التحرير (صور)
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