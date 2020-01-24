خبير أمني يكشف أبرز رسائل الرئيس في احتفال عيد الشرطة



وأضاف "البسيوني"، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "كارت أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن حرص الرئيس على الحضور والمشاركة في احتفال عيد الشرطة يعد دفعة معنوية قوية للغاية لرجال الشرطة المصرية.





وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه منذ سنوات طويلة يتكرر الاحتفال بمناسبة عيد الشرطة، والرئيس السيسي مهتم للغاية برجال الشرطة ويحضر التدريبات معهم ويزور كلية الشرطة باستمرار للإطمئنان على الطلاب، ولأول مرة حضر السيسي كشف الهيئة للطلاب المتقدمين لكلية الشرطة، وهذا يعد دافعًا معنويًا وتأكيدًا لاهتمام الرئيس بجهاز الشرطة المصرية.

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاحتفالية عيد الشرطة وتكريمه لأسر الشهداء واحتضانه لأطفالهم أهم رسالة لرجال الشرطة.