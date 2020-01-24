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بيومي فؤاد: بكيت بسبب أحد المعجبين (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:20 ص
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بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
أشرقت حفني
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روى الفنان بيومي فؤاد، موقف مؤثر تعرض له في الشارع، من أحد معجبيه، وتسبب في بكائه، قائلا: "كنا نعيش أيامًا صعبةً وقاسيةً خلال فترة الإنفلات الأمني، وأوقات ما قبل ثورة 30 يونيو".

وأضاف "فؤاد"، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد الهواري، في برنامج "وشوشة"، المذاع على فضائية "النهار"، أن هذا كان بداية شهرته، ومعرفة الجمهور به نظرًا للأعمال الفنية التي قدمها خلال هذه الفترة، معلقًا: "قابلني راجل كبير في السن أثناء مروري من أحد الشوارع، وحط أيده على كتفي وقالي روح يا بني ربنا يسعدك في الأيام الغم اللي إحنا عايشينها دي".

وتابع: "شكرته على كلامه الجميل ده اللي اتأثرت بيه وطبطت عليه، وهو شبهني بالفنان القدير نجيب الريحاني وقالي أنت نجيب الريحاني دلوقتي".
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