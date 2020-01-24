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ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا قبل انطلاق الجولة الخامسة

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:32 ص
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ارشيفية
ارشيفية
علاء خليف
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تنطلق اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف فريق الزمالك نظيره فريق مازيمبي الكونغولي ضمن المجموعة الأولي، بينما يواجه فريق الوداد المغربي نظيره اتحاد الجزائر بالمجموعة الثالثة بالبطولة القارية.


وتستكمل باقي مباريات الجولة الخامسة غدًا السبت، حيث تقام 5 مباريات، ويستضيف بترو أتليتكو الأنجولي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ويواجه الهلال السوداني مضيفه بلاتينيوم ستارز، ويلتقي زيسكو يونايتد مع أول أغسطس، ويستضيف فيتا كلوب نظيره شبيبة القبائل، ويصطدم الترجي التونسي بفريق الرجاء المغربي.


وتختتم منافسات الجولة يوم الأحد 26 يناير بمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن المجموعة الثانية بالبطولة والتي تضم معهما فريقي بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، والهلال السوداني.


وحسم فريقين فقط تأهلهما للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة، مازيمبي الكونغولي من المجموعة الأولي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من المجموعة الثالثة.


ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا قبل انطلاق الجولة الخامسة:-


المجموعة الأولى:

1- مازيمبي الكونغولي – 10 نقاط.
2- الزمالك – 7 نقاط.
3- زيسكو يونايتد – نقطتين.
4- أول أغسطس – نقطتين.


المجموعة الثانية:

1- النجم الساحلي – 9 نقاط.
2- الأهلي – 7 نقاط.
3- الهلال السوداني – 6 نقاط.
4- بلاتينيوم ستارز – نقطة واحدة.


المجموعة الثالثة:

1- ماميلودي صنداونز – 10 نقاط.
2- الوداد المغربي – 6 نقاط.
3- اتحاد العاصمة الجزائري – نقطتين.
4- بترو أتلتيكو الأنجولي – نقطتين.


المجموعة الرابعة:

1- الترجي التونسي – 10 نقاط.
2- الرجاء البيضاوي – 7 نقاط.
3- شبيبة القبائل الجزائري – 4 نقاط.
4- فيتا كلوب الكونغولي – نقطة واحدة
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