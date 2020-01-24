بيومي فؤاد: بيشدني الفنانين غير الكوميديين.. وبيعجبني أكشن أحمد السقا









وعلق خلال برنامج "وشوشة" على قناة "النهار" قائلَا: "أ نا كان دايما بيشدني الفنانين غير الكوميديين طبعًا بطبيعة خفة دم شعبنا، لكننا وإحنا صغيرين كنا بنتعامل على أساس إن الممثل هو اللي بيعيطني وهو اللي بيشدني للمسلسل، ومثلا بحب أحمد السقا جدًا والاكشن والدراما بتاعته".



واضاف: "مكنتش بفضل الكوميديين مع إني بفضل شغل المسرح يكون كوميدي مش دراما، لاني مش هجيب الناس وادفعهم تيكت عشان يشوفوا دراما في المسرح، الخروجة تبقا خروجة لو ضحك ويا سلام لو كانت ضحك بهدف، في نفس الوقت أبقى حققت حاجتين هدف للجمهور وبسطهم".



وفي سياق آخر قدم "فؤاد" العديد من الأعمال الفنية منها ديدو، خير وبركة، عسل ابيض، نادي الرجال السري، سبع البرمبة، بنات العم، بيبو وبشير، زنقة ستات، عوالم خفية، نيللي وشيريهان، ذهاب وعودة، الحلال، الكبير قوي، فرق توقيت، قلوب، موجة حارة.









كشف الفنان الكوميدي بيومي فؤاد، عن تفضليه لفناني الدراما والأكشن في التمثيل.