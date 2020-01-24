التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا







يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 ضد فريق مازيمبي الكونغولي على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بال موسم الحالي 2019 – 2020.





وستكون مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي اليوم حاسمة في تأهل الفارس الأبيض للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج بطل مصر لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لحسم بطاقة تأهله رسميًا للدور التالي بالبطولة رفقة الفريق الكونغولي والذي ضمن التأهل رسميا منذ مباراة الجولة الماضية.





ترتيب المجموعة الأولي قبل مباراة الزمالك ضد مازيمبي:



يتصدر فريق مازيمبي الكونغولي جدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل وهزيمة، ويحتل فريق أول أغسطس الأنجولي المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين جمعها من تعادلين وهزيمتين، ويمتلك زيسكو يونايتد نفس الرصيد بالمركز الرابع من هزيمتين وتعادلين.





موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي اليوم:



تقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة 8:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة، حيث تنقل مباراة الزمالك عبر قناة bein sports hd 2 بتعليق علي محمد علي.





التشكيل المتوقع للزمالك أمام مازيمبي الكونغولي:



شهدت قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي استعادة جهود 3 لاعبين بعد غيابهم عن مباراة الجونة الماضية هم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش"، بينما يغيب عن المباراة، الحارس محمد صبحي،وعبد الله جمعة ومحمد عبد السلام، وعمر السعيد.





من المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مباراته ضد مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة، بتشكيل مكون من :





حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم أمام ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسي، واشرف بن شرقى ويوسف أوباما، وشيكابالا

خط الهجوم: مصطفى محمد