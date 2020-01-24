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سواريز يفتقد جمهور ليفربول

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:17 ص
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سواريز
سواريز
عبدالقادر عرابي
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صرح المهاجم الأوروجواياني الدولي لويس سواريز، أنه يفتقد لتشجيع وحماس جمهور ليفربول الإنجليزي، حيث يرى أنها أفضل جماهير في العالم.


وقضى سواريز ثلاثة أعوام ونصف في فريق ليفربول منذ إنضمامه في شتاء عام 2011 من أياكس أمستردام، والتي كانت مليئة بللحظات الرائعة والأهداف الجميلة.


ورغم رحيله عن ملعب أنفيلد رود من أكثر من خمس سنوات وتحديداً في صيف عام 2014، إلا أن سواريز ما زال قلبه معلقاً بجماهير ليفربول الحماسية، ووالتي تمتلك أسلوباً خاصاً في التشجيع.


وقال سواريز لشبكة dw الألمانية، حيث نقلت شبكة ليفربول إيكو قائلاً: "دائما ما كانت تمنحني الحب والحماس، إنها من أفضل جماهير الكرة في العالم".


وتابع: "عاملتني جماهير ليفربول بشكل جيد طوال فترتي مع الفريق، أقدر لهم ذلك جيداً، أرى أنهم أقرب جماهير بالنسبة لي".


ورغم لعبه في أكبر ملعب في أوروبا من حيث السعة الجماهيرية، وهو ملعب كامب نو المخصص لبرشلونة، إلا أن سواريز مازال يحتفظ بذكرياته الجميلة مع ليفربول.


وإنتقل سواريز لبرشلونة في صيف عام 2014 مقابل 84 مليون يورو من ليفربول، وواصل تألقه في ملعب كامب نو متوجاً مشواره بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية.


ويعاني سواريز من إصابة قوية في الوقت الحالي مع برشلونة، من شأنها أن تبعده عما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.
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