كريم عبد العزيز في ضيافة "صاحبة السعادة".. ومفاجآت جديدة للجمهور خلال الحلقة













يحل الفنان كريم عبد العزيز، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.ومن المنتظر أن يكشف كريم عبد العزيز عن مفاجآت جديدة بشأن حياته وبداياته فى مجال التمثيل، وكواليس أشهر أفلامه السينمائية.يشار إلى أن كريم عبدالعزيز انتهي، مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "البعض يذهب للمأذون مرتين"، والمقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.وأكد أن فيلمه الجديد يناقش أزمة الزواج والطلاق، لكن بطريقة مختلفة تمامًا عن "نادي الرجال السري".كما يذكر أن آخر أعماله السينمائية فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وحصل على نسبة أعلى إيرادات فى السينما، وشاركه فى البطولة كلا من هند صبري، نيللي كريم، خالد الصاوي.