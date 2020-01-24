عالم أزهري: سيد قطب شخصية قلقة



وأضاف الأزهري، خلال تصريحات تليفزيونية مع قناة "إون إي" الفضائية، أنه كلما أردنا البحث عن تيارات القتل والدمار والتخريب وجدنا السهم يشير إلى سيد قطب.



وعرضت فضائية "أون أي"، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن شخصية سيد قطب، حيث كشف عن العمليات التى خطط لها عند كشف التنظيم، وسبب فكرته لتفجير القناطر المصرية.



واحتوى الفيلم على مشاهد درامية مصورة تجسد تاريخ هذه المرحلة الزمنية من تاريخ مصر في العهد الناصري، وتضمن أراء لشخصيات متعددة، وشهادات متنوعة، عن شخصية سيد قطب.



قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، إن سيد قطب شخصية قلقة، وهناك فارق كبير بين الشخصية القلقة والشخصية المستقرة الآمنة.