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محمود عبد الغني: شخصية حجاج في "رحيل زهرة" صعبة وممتعة.. وحنان مطاوع: غول تمثيل

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:17 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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كشف الفنان محمود عبد الغني عن احساسه بتجسيده لشخصية "حجاج" في مسلسل "رحيل زهرة" 

ووجهت له الاعلامية لبنى عسل، خلال لقائها معه في قناة "الحياة" سؤالا عن احساسه بادائه هذه الشخصية. فيما أجابها قائلا: "احساس صعب وحلو وممتع في نفس الوقت، انك بتتعاملي مع لغة جديدة مختلفة".

وأضاف: "حجاج جواني قوي وبنا واحساس البنا انه يحب ست الحسن والجمال في كل شئ فده بالنسبة له استحالة لكنه ماشي ورا ده فهو ده حجاج". 

واضاف "عبد الغني" قائلا: "أنا بحب كل ما هو مفيد ليا وللناس، فحجاج هو مثال لحد عنده اصرار عندك حلم كمل متبقاش ضعيف ودي خطوة مهمة جدًا بالنسبة لي اني لقيت طعم جديد جدًا، واني اشتغل مع غول زي حنان وأنا بتفرج على اعمالها بتجرد بكوني ممثل وبستمتع".

واختتم "عبد الغني" حديثه قائلا: "تجربة ممتازة ومهمة جدًا بالنسبة لي، اشتغلت فيها مع حنان بطاقة وحب".

وفي سياق اخر قدم "عبد الغني" العديد من الأعمال الفنية منها مقلب حرامية، النبطشي، دم الغزال، حوش اللي وقع منك، الجزيرة، الحساب يجمع، الحارة، الجماعة، لحظات حرجة، ازمة نسب.


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الكلمات المفتاحية

محمود عبد المغني رحيل زهرة دراما

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