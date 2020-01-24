زوجة الشهيد رامي هلال: "مفكرش يتراجع لحظة"



وأعربت الببلاوي، خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون أي"، عن أمنيتها في وجود زوجها وحصوله وسام الجمهورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.









وتابعت زوجة الشهيد : "رامي يستاهل التكريم ده وهو بطل وشجاع وضحى بنفسه عشان البلد بحالها ومفكرش يتراجع لحظة وهو كان شايف الجنة"، موضحة أنه تواصل مع ابنته "هانيا" وطلب منها أن تهتم بأشقائها الصغار، معلقة: "مفهمناش وقتها إنه ده آخر كلام ليه معانا".

أعربت مروة الببلاوي، زوجة الشهيد مقدم رامي هلال، عن سعادتها الكبيرة خلال تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأسرة الشهيد، قائلة: "النهاردة من أحلى الأيام اللي عدت علينا في حياتنا وياريته كان موجود".