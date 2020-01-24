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تخصيص خط ساخن في معرض الكتاب لذوي الإعاقة

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:18 ص
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ذوي الإعاقة في معرض الكتاب
ذوي الإعاقة في معرض الكتاب
أسماء قورة - تصوير : سامي كحيل
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قالت رشا إرنست، المنسق العام لبرنامج المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يشارك للعام السابع على التوالي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرة إلى أنه تم توفير تسهيلات كبيرة، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويوجد أشياء حديثة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت "إرنست"، في تصريحات إلى "الفجر" أن برنامج المجلس يحتوي على مجموعة من الفعاليات منها مجموعة ورش دمج للأطفال مثل "حلمك بالمستقبل" وتعني "أن الطفل يعيش مهنة من الممكن أن يمتهنها في المستقبل مثل الطبيب، مترجم لغة الاشارة، مصور فوتوجرافي، مذيع، فهم يتعلمون أساسيات المهنة، ويعيشون تجربة حقيقية، ويعمل إنتاج ويتم عرضه في المعرض.

وأضافت  المنسق العام لبرنامج المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه يوجد ورشة تسمى "الألعاب المعرفية" وتستهدف الوعي البيئي، احترام الاختلاف عن طريق ألعاب يلعبونها ويعرفون من خلالها الهدف من الورشة، مؤكد أن جناح المجلس يضم منتجات ثقافية، فنية، تراثية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المتنوعة من جميع المحافظات، بالإضافة إلى مطبوعات المجلس.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم ندوة يوم 2 فبراير المقبل بعنوان "ظاهرة التنمر في ضوء القيم والثقافة والتنمية المستدامة" بحضور الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس، مؤكدة أنه تم توفير 20 مترجم للغة الإشارة لترجمة البرنامج الثقافي بندواته في المعرض.

وأكدت أن المعرض جاهز من حيث التنظيم والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة للتحرك بسهولة، حيث توجد الرامبات والفواصل بين دور النشر، وسيتم إتاحة مجلة المعرض اليومية بالصيغة التي تناسب ذوي الإعاقات البصرية وينشر يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة "يوجد رقم ساخن بيتصل بينا الشخص ذوي الإعاقة لتوفير الخدمة التي يحتاجها خلال المعرض".
تخصيص خط ساخن في معرض الكتاب لذوي الإعاقة
تخصيص خط ساخن في معرض الكتاب لذوي الإعاقة
تخصيص خط ساخن في معرض الكتاب لذوي الإعاقة
تخصيص خط ساخن في معرض الكتاب لذوي الإعاقة
تخصيص خط ساخن في معرض الكتاب لذوي الإعاقة
تخصيص خط ساخن في معرض الكتاب لذوي الإعاقة
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