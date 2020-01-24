مصر تستجيب لاستغاثة لبنان

وصلت طائرة مصرية، إلى مطار رفيق الحريري، في بيروت، تحمل مساعدات طبية وغذائية إلى شعب لبنان الشقيق، بجانب افتتاح مركز طبي مصري في منطقة قصقص إمام مسجد خاشقجي على طريق ٢٢ نوفمبر، يُقدم خدمات طبية علاجية مجانًا لأهل لبنان، ويشمل 6 عيادات رئيسية فى مجالات الجراحة وأمراض الباطنة والنساء والتوليد والأطفال والعظام والرمد.



ويضم المركز فريقًا من الأطباء وأطقمًا للتمريض من القوات المسلحة المصرية، ويقدم خدماته لشعب لبنان والجالية المصرية هناك على مدار 4 أيام، بدءًا من الاثنين إلى الخميس على أن يعمل قسم الطواريء طوال أيام الأسبوع.



جاءت المساعدات المصرية بعد أن طلبت السلطات اللبنانية رسميًا من مصر لمساعدتهم في تخطي هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث طلبت المساعدة من 8 دول ولم يستجب أحد إلا مصر.