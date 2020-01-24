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موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا| zamalek

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:20 ص
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الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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يحتضن ستاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 المواجهة النارية بين فريق الزمالك ونظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بالمجموعة الأولي والتي تضم معهما ايضًا (أول أغسطس الأنجولي – زيسكو يونايتد الزامبي).


ترتيب مجموعة الزمالك قبل الجولة الخامسة:

1- مازيمبي الكونغولي 10 نقاط
2- الزمالك 7 نقاط
3- أول أغسطس الأنجولي 2 نقطة
4- زيسكو يونايتد 2 نقطة


موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي:

تنطلق المواجهة المرتقبة بين الزمالك ونظيره مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتقام المباراة على أرضية ستاد القاهرة.


ويحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على مازيمبي للوصول للنقطة 10 وضمان تأهله رسميًا لربع نهائي البطولة الإفريقية، ويدير المباراة، الحكم السنغالي ماجيتى نداي، ويعاونه كلًا من الحاج ماليك سامبا ونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في تمام التاسعة مساءًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية المشفرة، حيث تذاع المباراة عبر قناة bein sports hd 2 بتعليق المصري (علي محمد علي).


ويوفر موقعنا الفجر الرياضي روابط بث مباشر كورة اكسترا لمباراة الزمالك ضد مازيمبي، شاهد بث مباشر مباراة zamalek على رابط يوتيوب بجودة فائقة تناسب جميع السرعات.
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