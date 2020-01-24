والدة أحد شهداء الشرطة: "آخر كلمة قالهالي سيبيها على الله"

قالت حمدية أبو العينين، والدة الشهيد الرائد ماجد عبدالرازق، إنها كانت تحمد الله عند عودة ابنها من العمل يوميًا، وتعيش في قلق عند وجوده في العمل؛ بسبب طبيعة عمله.



وأضافت "أبو العينين"، خلال حوارها مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الخميس: "آخر كلمة قالهالي على الواتس آب قالي يا ماما سيبيها على الله، قولتله حفظك الله وراعاك ولكنه مردش، ولقيت ابن أختي بيتصل بيا بيسألني عليه، اتصلت بزوجته أخبروني إنه استشهد".



وتابعت والدة الشهيد: "أنا مكنتش بكلمه كتير لأنه دايمًا مشغول، وكنا بنتكلم كتابة أكتر"، مستكملة: "حسيت إني في اللاوعي لحظة استشهاده، ومكنتش مستوعبة".

