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دفعة الشرطة 2001 يُهْدُونَ مستشفى رأس التين جهازين تنفس

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:44 ص
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دفعة 2001 شرطة
دفعة 2001 شرطة
محمد رجب - دينا حسن
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بادرت دفعة "2001" من كلية الشرطة بمبادرة إنسانية لعمل صدقات جارية على أرواح زملائهم من الشهداء، تزامنًا مع عيد الشرطة، الذي يوافق غدًا السبت 25 يناير، حيث تم شراء جهازين للتنفس الصناعي لمستشفي رأس التين العام، التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية.

كان عدد من ضباط الشرطة من دفعة 2001 توجهوا لزيارة المستشفى، وسط حالة من الفرحة العارمة، بحضور الدكتورة غادة ندي، مدير مستشفي رأس التين العام بمنطقة الجمرك وسط الإسكندرية.

هذا ووجهت مدير المستشفى الشكر لشرفاء مصر ورجالها من جهاز الشرطة، لمبادرتهم الطيبة.
دفعة الشرطة 2001 يُهْدُونَ مستشفى رأس التين جهازين تنفس
دفعة الشرطة 2001 يُهْدُونَ مستشفى رأس التين جهازين تنفس
دفعة الشرطة 2001 يُهْدُونَ مستشفى رأس التين جهازين تنفس
دفعة الشرطة 2001 يُهْدُونَ مستشفى رأس التين جهازين تنفس
دفعة الشرطة 2001 يُهْدُونَ مستشفى رأس التين جهازين تنفس
دفعة الشرطة 2001 يُهْدُونَ مستشفى رأس التين جهازين تنفس
دفعة الشرطة 2001 يُهْدُونَ مستشفى رأس التين جهازين تنفس
دفعة الشرطة 2001 يُهْدُونَ مستشفى رأس التين جهازين تنفس
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