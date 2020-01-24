دفعة الشرطة 2001 يُهْدُونَ مستشفى رأس التين جهازين تنفس

بادرت دفعة "2001" من كلية الشرطة بمبادرة إنسانية لعمل صدقات جارية على أرواح زملائهم من الشهداء، تزامنًا مع عيد الشرطة، الذي يوافق غدًا السبت 25 يناير، حيث تم شراء جهازين للتنفس الصناعي لمستشفي رأس التين العام، التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية.



كان عدد من ضباط الشرطة من دفعة 2001 توجهوا لزيارة المستشفى، وسط حالة من الفرحة العارمة، بحضور الدكتورة غادة ندي، مدير مستشفي رأس التين العام بمنطقة الجمرك وسط الإسكندرية.



هذا ووجهت مدير المستشفى الشكر لشرفاء مصر ورجالها من جهاز الشرطة، لمبادرتهم الطيبة.