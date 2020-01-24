أول رد من نانسي عجرم على شائعة استبعادها من "ذا فويس كيدز" بعد واقعة قتيل الفيلا

في أول رد لها على شائعة استبعادها من برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس كيدز" شاركت عجرم صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.





وظهرت في الصور وهي مرتدية فستانًا أحمر اللون، كما أشارت بعلامة النصر، وهي رمز برنامج "ذا فويس كيدز".





كانت تقارير ذكرت خلال الفترة الماضية، أنه تم استبعاد نانسي عجرم من الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، بسبب استمرار التحقيقات في واقعة مقتل اللص، الذي حاول سرقة منزلها في لبنان.





لكن، أعلن مدير البرامج الترفيهية في "إم بي سي"، أليكس معوشي، قبل أسبوع لبرنامج "إم بي سي ترندنج"، أن :"نانسي عجرم باقية، والأقاويل التي تتردد غير صحيحة".



