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عاجل- تصريح مثير من يورجن كلوب عقب فوز ليفربول الصعب أمام وولفرهامبتون

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:44 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته الكبيرة عقب الفوز الصعب على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".


وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"لعبنا بشكل طبيعي ولم نعاني من ضغوط في المباراة ، الضغط الوحيد الذي واجهنا هو إصابة ماني بالشوط الأول".


وأضاف :"لقد لعبنا اليوم بطريقة مختلفة نوعًـا ما، دافعنا بخطة 4-4-2 ولعبنا بشكل هجومي بشكل معتاد وطبيعي، لقد لعب اول مباراة له بالدوري، ومينامينو قدم أداء جيد للغاية".

وزاد :"كنا نعلم تمامًا بأنها مباراة صعبة ومعقدة قبل لعبها، اختلفوا الذئاب عن السابق وأصبحوا يلعبون بشكل جيد وسريع".

وأشار :"إذا كان لديك الوقت الكافي لتسجيل الأهداف، فأنت لم تخسر المباراة بعد، هذا ما فعلناه اليوم، إنه أمرًا لا يصدق".

وأتم حديثه :"لقد قلت في الأسبوع الماضي بأن هيندرسون ولد في ملعب التدريبات، إنه لاعب استثنائي، استخدمناه اليوم كحماية، لعب مباراة لا تصدق مرة أخرى".
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